Im B236-Tunnel Wambel dürfte es in der kommenden Woche durch Straßen.NRW zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Am Montag (7.12.) und Dienstag (8.12.) steht dem Verkehr in Fahrtrichtung Lünen sowie am Dienstag (8.12.), Mittwoch (9.12.) und Donnerstag (10.12.) in Fahrtrichtung Schwerte nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auch die Verbindung von der Bundesstraße B1 (Westfalendamm) aus Unna kommend auf die B236 nach Lünen ist am Montag gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

An den genannten Tagen jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr führt Straßen.NRW an den Lärmschutzwänden im Tunnel sowie an den Tunnelportalen eine Sonderprüfung durch.