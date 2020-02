Repair Cafe Wambel und Start des 2. Tablet-Kurses für Senior*innen belebten das ev. Jakobus Gemeindehaus

Erfolgreich waren die beiden fast zeitgleichen Veranstaltungen am Freitagnachmittag (21.02.) im Ev. Jakobusgemeindehaus Wambel in der Eichendorffstr.31

Mit 8 Teilnehmer*innen begann der zweite Tablet- und Smartphone Kurs in der Gemeindebücherei Leseratte mit dem Kursleiter Matthias Obst. Er wird an den nächsten drei Freitagen alle Fragen zur Anwendung von Apps, Kamerafunktionen und Internetnutzung erklären.

Interessenten ohne jegliche Vorkenntnisse im Bereich Smartphone- und Tabletnutzung werden gebeten sich mit dem Kooperationspartner CCDo-Bildungszentrum e.V. in Brackel bzgl. weiterer Schnupperkurse in Verbindung zu setzen. Tel.: 16 54 704

Repariert wurde natürlich auch wieder im benachbarten Repair Cafe:

Von den fast 40 vorgestellten Geräten hieß es in 21 Fällen für die glücklichen Besitzer*innen: Gerät läuft wieder!            In 8 weiteren Fällen wird eine Wiedervorstellung mit Einbau eines Ersatzteiles zum erhofften Erfolg führen, lediglich 9 Mal konnte eine Reparatur nicht mehr durchgeführt werden.

Nach Abzug aller Auslagen freuten sich am Ende eines gut besuchen Repair Cafes die 25 Mitarbeiter*innen, Pfarrer Jens Giesler (St, Reinoldi Kirchengemeinde) und Diakon Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel) über verbleibende 84 € im Spendenschwein. Hiervon werden benötigte Ersatzteile und Verbrauchsmittel für die nächsten Veranstaltungen des Wambeler Repair Cafes eingekauft.