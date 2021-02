Bereits am vergangenen Donnerstag hatte das Tiefbauamt in einer Nachtaktionviele neu aufgetauchte Schlaglöcher auf der Bundestraße 1 mit Kaltasphalt ausgebessert. Ein erstes Notpflaster, das auf einer so stark befahrenen Straße wie der B 1 nur vorübergehend sein kann.



Aufgrund der inzwischen vergleichsweise höheren Außentemperaturen kann das städtische Tiefbauamt nun Heißasphalt einbauen. Direkt morgen früh, am 18. Februar, um 8 Uhr sollen die Arbeiten mit drei Einsatzkolonnen auf Westfalen- und Rheinlanddamm starten, hat Stadtsprecher Christian Schöne heute Nachmittag (17.2.) per Pressemitteilung angekündigt.

Jeweils zwei Fahrspuren an der Wander-Baustelle gesperrt

Jeweils in den Bereichen, in denen Schlaglöcher verfüllen werden, müssen zwei Fahrspuren eingezogen und gesperrt werden. Diese punktuellen Baustellen „wandern“ einmal vom Gottesacker im Osten bis zur Schnettkerbrücke im Westen (Fahrtrichtung Bochum) und danach in der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Unna) wieder zurück bis zum Hauptfriedhof.

Mit Behinderungen ist laut Stadt bis rund 15.30 Uhr zu rechnen.