Seniorenbüro Brackel startet zusammen mit NetzWerk Akteur*innen eine digitale Vortragsreihe

Da trotz fallender Inzidenzwerte es noch eine ganze Weile dauern kann, bis Vorträge und andere Veranstaltungen analog angeboten werden können, bietet das Seniorenbüro Brackel zusammen mit NetzWerk Akteur*innen ab März in lockerer Folge digitale Vorträge über ZOOM an.

Dabei unterstützt die Tremonia Akademie mit Rat und Technik die jeweiligen Vorträge.

Zum Auftakt am Dienstag, 2. März 2021 um 16.00 Uhr informiert das Seniorenbüro Brackel (Thomas Brandt) über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung unter der Fragestellung: Wer handelt für mich, wenn ich dies nicht (mehr) kann?

Grundlage hierbei sind die jeweiligen Ausführungen des Bundesjustizministeriums und dessen Textbausteine für die Erstellung einer Patientenverfügung.

Es folgt am Montag, den 08. März 2021 um 16.00 Uhr ein weiterer Vortrag der Nachbarschaftsagentur Wambel (Carola Wagener-Ernst) zusammen mit dem Stadtsportbund Dortmund e.V. (Iris Peters): Das Thema Beweglichkeit, Koordination und Fitness beschäftigt auch Seniorinnen und Senioren in diesen besonderen Zeiten.

Unter dem Motto „Aktiv sein und bewegt bleiben auch zu Hause!“ erhalten die Teilnehmer*innen zunächst kurze Impulse zur Bedeutung der Bewegung für Gesundheit und Wohlbefinden im Alter und für alltagsnahe Bewegungsmöglichkeiten. Kleine Mitmachübungen zur Mobilisation und Kräftigung für zu Hause und den Alltag werden im Anschluss vorgestellt und reflektiert, wie auch eine Übersicht zu den bestehenden Angeboten für Senior*innen gegeben.

Anmeldungen sind per Email möglich unter:

• seniorenbuero.brackel@dortmund.de

• mail@tremonia-akademie.de

• carola.wagener-ernst@nachbarschafts-agentur.de

• i.peters@ssb-do.de

Von dort erhalten alle Interessent*innen den notwendigen ZOOM Link um an dem jeweiligen Vortrag teilnehmen zu können.

Für Rückfragen oder nähere Informationen steht das Seniorenbüro Brackel mo-do in der Zeit zwischen 9-15 Uhr und fr. von 9-12 Uhr telefonisch zur Verfügung. (Tel: 50 29640)

Weitere digitale Vorträge sind für die 2. Märzhälfte und darüber hinaus geplant.