Zum Tag der offenen Tür lädt das Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG), Grüningsweg 42-44, für Samstag, 18. Januar, von 10 bis 13 Uhr ein.

Neben Schulführungen und vielfältigen „Mitmach-Angeboten“ der Fächer gibt es auch interessante Präsentationen ganz verschiedener Projekte und Schnupperunterricht für Kinder. Der Tag der offenen Tür am IKG richtet sich in erster Linie an die Schüler*innen der vierten Klassen an den Grundschulen.