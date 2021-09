Die LWL-Tagesstätte Brackel bietet psychisch beeinträchtigten Menschen seit 20 Jahren Hilfestellungen, um ein weitgehend selbständiges Leben zu führen. In der Einrichtung des LWL-Wohnverbundes am Brackeler Hellweg 141 - am Bürgerplatz über dem Edeka-Markt - wurde jetzt Geburtstag gefeiert, denn im September 2001 öffnete die Tagesstätte zum ersten Mal ihre Türen.

Geburtstagsgemälde und Gewinne am Glücksrad

Zum Jubiläum hat das Team der Tagesstätte seine Nutzerinnen und Nutzer überrascht. Ein abwechslungsreiches und coronakonformes Unterhaltungsprogramm sollte Freude bereiten, und das ist gelungen: Es gab eine gemeinsame Mal-Aktion, bei der am Ende ein Geburtstags-Gemälde entstanden ist; das Glücksrad bescherte kleine Gewinne und eine Schnitzeljagd brachte alle in Bewegung. Natürlich genossen dann Nutzer*innen und Betreuungsteam die riesige Geburtstagstorte aus Marzipan.

Wer die LWL-Tagesstätte Brackel besucht, lebt in seinem eigenen Haushalt, braucht aber darüber hinaus Unterstützung in der Strukturierung des Alltags. Den Nutzer*innen, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, hilft dieses stabilisierende Gerüst dabei, kreativ, aktiv und selbstständig zu sein und in der Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Manche von ihnen kommen schon seit Jahren – täglich von 8 bis 16 Uhr. Dort haben sie ihre Freund*innen und ihre Aufgaben, sie tragen Verantwortung.

Im Team der Tagesstätte arbeiten ein Heilerziehungspfleger, eine Erzieherin, eine Ökotrophologin, eine Kreativtherapeutin sowie eine Soziologin.

Homepage:

www.lwl-wohnverbund-dortmund.de/de/fuer-nutzer-angehoerige-gesetzl-betreuer/leistungen-der-sozialen-teilhabe/tagesstaetten/