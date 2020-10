13 Kilometer, vier Baustellen: Die Modernisierung der Bahnstrecke Dortmund – Hamm geht in die nächste Phase. Betroffen sind auch die Nutzer der Bahnhöfe Scharnhorst und Kurl.

Die Deutsche Bahn (DB) setzt die Erneuerung ihrer Infrastruktur auf der Strecke zwischen Dortmund und Hamm fort. Ab Freitag, 9. Oktober und bis zum 26. Oktober laufen verschiedene Maßnahmen, vor allem rund um Kamen. In dieser Zeit ist die Strecke für den Zugverkehr gesperrt, denn die Experten der Bahn arbeiten an vier Baustellen gleichzeitig: an neuen Oberleitungen, Lärmschutzwänden, sowie am Bau einer Eisenbahnüberführung. Außerdem finden letzte Arbeiten zur Modernisierung des Kamener Bahnhofs statt.

Der Vorteil liege auf der Hand: Während der Vollsperrung der Strecke werde mehr geschafft als bei vielen, kurzen Sperrungen oder eingleisigem Betrieb.

Mit den aktuellen Maßnahmen investiert die Deutsche Bahn mehr als 33 Millionen Euro in die Modernisierung der Infrastruktur zwischen Dortmund und Hamm.

Die Bauarbeiten führen zu einigen Änderungen im Zugverkehr: Der RE1/ RRX zwischen Aachen und Hamm entfällt. Die Züge des RE3 werden zwischen Dortmund und Hamm ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Züge des RE6 und RE11 fallen aus. Als Ersatz verkehren jeweils Busse. Die Züge des Fernverkehrs auf der Strecke werden umgeleitet und verkehren mit geänderten Fahrzeiten.

 Alle Fahrplanänderungen sind in den Auskunfts- und Buchungssystemen eingearbeitet.