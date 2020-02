Im vergangenen Jahr haben sie sich lange Zeit ein packendes Duell um den deutschen Jockey-Titel geliefert und auch in dieser Saison legen beide wieder mächtig los: Auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel gelang am Sonntag dem amtierenden Champion Bauyrzhan Murzabayev sein zweiter Jahrestreffer, während sein Rivale Maxim Pecheur sogar zweimal punktete und damit bereits auf vier Siege 2020 kommt.

Bei äußerst widrigen Bedingungen standen die Beiden auch im sportlichen Highlight zum Abschluss des Renntags im Mittelpunkt. Doch am Ende des Ausgleichs III über 1.950m triumphierte die erst 17-jährige Amina Mathony, die am vergangenen Montag in Wambel ihr erstes Galopprennen überhaupt gewonnen hatte. Sie steuerte den siebenjährigen Digatilis aus dem Stall von Regine Weißmeier zum leichten Sieg vor Be Kool mit Murzabayev. Der Favorit Lenotti mit Pecheur wurde trotz langer Führung nur Vierter. Der Sieger bezahlte 4,7 Euro für einen Euro Einsatz.

Doppelpack für Pecheur und Fuhrmann

Zuvor war Pecheur der Doppelpakt mit dem sechsjährigen Jack Blane (7,2:1), trainiert von Barbara Sofsky-Prappacher, im Ausgleich IV über 1.800m, und mit der vierjährigen Stute Don’t Tell Dandy (6,7:1), im Ausgleich IV über 1.200m, gelungen. Letztere wird von Frank Fuhrmann betreut, der auch in einem weiteren Ausgleich IV über 1.800m erfolgreich war – und zwar mit Bobby’s Charm (8,1:1). Den fünfjährigen Wallach ritt Anna van den Trost knapp zum Sieg vor dem spät heranfliegenden Irish Poseidon mit Pecheur im Sattel.

Murzabayev sicherte sich seinen Tagessieg im Dortmunder Winterpreis über 1.800m auf dem vierjährigen Dutch Devil (6,0:1) von Besitzertrainer Lucien van der Meulen. „Er wird vielleicht ein gutes Pferd, muss aber noch viel lernen“, sagte der Jockey nach dem Erfolg. Auf dem dritten Platz landete Pecheur mit dem zweiten Meulen-Pferd Bolt Phantom. Das erste Rennen des Tages ging dagegen an Jozef Bojko (4,7) auf dem vierjährigen Nextwave, der sich in dem Ausgleich IV über 2.500m auf dem Schützling von Axel Kleinkorres knapp gegen Thunder Light durchsetzte.

Der nächste Renntag in Dortmund ist am nächsten Sonntag, 9. Februar, erster Start ist wieder gegen 11:30 Uhr geplant.

