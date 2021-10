Wie die Mutter so die Tochter: Vor fünf Jahren gewann Alwina die beiden lukrativen BBAG Auktionsrennen für Stuten, die innerhalb von nur wenigen Wochen auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel ausgetragen werden. Nun machte es ihre zweijährigen Tochter Atomic Blonde nach: Dem Sieg Mitte September über 1.400m folgte nun am heutigen Samstag der Erfolg im Großen Preis der Wirtschaft über 1.600m.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir trotz Corona für den heutigen Tag viele Partner aus der Wirtschaft gewinnen konnten“, sagte Rennvereinspräsident Andreas Tiedtke. „Das hat uns geholfen das zweite schwierige Pandemie-Jahr zu retten. Wir sind aber dennoch sehr froh, wenn wir im nächsten Juni den Großen Preis der Dortmunder Wirtschaft wieder als Gruppe-Rennen an seinem angestammten Platz mit vielen Zuschauern veranstalten dürfen.“

Rund 1.500 Galoppfreunde verfolgten den heutigen Renntag bei idealen äußeren Bedingungen. Sie sahen den sicheren Erfolg von Atomic Blonde, die als 1,6:1-Favoritin in dem mit 52.000 Euro Preisgeld dotierten Hauptrennen an den Start ging. „Sie braucht noch mehr Tempo im Rennen“, sagte Henk Grewe, der die Stute für das Gestüt Karlshof trainiert. „Wenn sie gut aus dem Rennen kommt, dann wird sie nächste Woche in der Winterkönigin noch einmal laufen." Der Preis der Winterkönigin in Baden-Baden ist das wichtigste Rennen für zweijährige Stuten in Deutschland. Ein starkes Rennen zeigte die Zweitplatzierte Run For Me, Sassica landete schon deutlich zurück auf dem dritten Rang.

Zwei Siege für Cadeddu

Im Sattel der Siegerin saß Michael Cadeddu, der anschließend für Trainerin Scarlet Möller mit Innuendo (6,2:1) passenderweise auch den Preis der Partner des Großen Preis der Wirtschaft gewann. Zum Auftakt des Renntages holte sich Andrasch Starke mit der zweijährigen Stute Mountaha (2,9:1) den Preis der Zementwerke über 1.600m. „Beim ersten Start war sie noch ziemlich unreif, jetzt hat sie meiner Meinung nach gegen einen sehr guten Gegner gewonnen“, sagte Trainer Markus. Dieser Gegner war der von Andreas Wöhler vorbereitete Alessio, der bei seinem Lebensdebut als Zweiter durchaus überzeugte.