Für die Saison 2020 hat sich Galopptrainer Frank Fuhrmann viel vorgenommen: Der 58-Jährige möchte gerne bei der Championatswertung ganz vorne mitmischen. Mit gleich drei Siegen bei frühlingshaften Temperaturen am Sonntag auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel ist er diesem Ziel ein Stückchen nähergekommen.

In Möser bei Magdeburg trainiert Frank Fuhrmann knapp 50 Pferde und gehört damit zu den Führenden in der Branche. Seine Vollblüter laufen meist in den sogenannten Basisrennen des Sports und das sehr regelmäßig. Seinen Beruf beschrieb er einmal mit den Worten „Pferd, Berufung, Leidenschaft, Inspiration, Adrenalin und Faszination“.

Bereits sieben Erfolge für Fuhrmann 2020

Im Vorjahr gewann Fuhrmann 32 Rennen und war damit Vierter der Trainer-Rangliste. In der noch jungen Saison steht er nun bei sieben Siegen. Er punktete mit Archie’s Sister (Siegquote 5,8:1) im Ausgleich IV über 1.700m. In dem Amateurrennen Preis der Sport-Welt saß Helen Böhler im Sattel. Und Fuhrmann dominierte die beiden Sprintrennen des Tages über 1.200m. In der Kategorie F gelang ihm mit Sunbright (7,5:1) unter Amateur Leon Wolf uns Isle of Shadows mit Sibylle Vogt sogar ein Doppelerfolg.

Den Auftakt machte aber Bobby’s Charm (3,7:1) über 1.200m in der Kategorie E, geritten von Jozef Bojko. Für den fünfjährigen Wallach war es bereits der dritte Erfolg in der Sandbahn-Saison 2019/2020 – ein Kunststück, das auch die Stute Thunder Light (3,7:1) im Ausgleich IV über 1.950m schaffte. Die Sechsjährige aus dem Stall von Marco Klein wurde von Tommaso Scardino geritten. „Sie hat einen Riesenspass momentan und wird in 14 Tagen noch einmal in Dortmund laufen“, sagte Klein, der mit Ignaz auch den Zweitplatzierten in dem Rennen stellte.

Town Charter mit viel Speed

Ein weiterer Dauergast in Wambel war ebenfalls erfolgreich: Der sechsjährige Bolt Phantom (1,5:1) von Besitzertrainer Lucien van der Meulen gewann als haushoher Favorit im Sieglosen-Rennen über 1.700m. Im Sattel saß Anna van den Trost. Den Schlusspunkt des Renntags setzte wieder einmal Town Charter (6,2:1) aus dem Quartier von Marian Falk Weißmeier. Mit viel Speed holte er sich den Ausgleich III über 1.800m, geritten von Schwester Esther Ruth Weißmeier.

Der nächste Renntag in Wambel ist am Sonntag, 23. Februar. Beginn voraussichtlich wieder um 11 Uhr.

Alle Ergebnisse vom Sonntag finden Sie hier