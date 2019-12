Am kommenden Sonntag, 29. Dezember, lädt der Dortmunder Rennverein zum 16. Renntag in diesem Jahr auf die Galopprennbahn nach Wambel ein – so viele wie auf keiner anderen Rennbahn in Deutschland.

Es ist ein ganz besonderer Tag: Das Jahresfinale nicht nur in Dortmund, sondern bundesweit, so dass am Sonntag die Champions 2019 geehrt werden können. Der Eintritt ist wie immer im Winter frei.

Wie in der aktuellen Wintersaison üblich, geht es am Sonntag bereits früh los. Das erste der insgesamt sieben Rennen wird um 10:50 Uhr gestartet, der letzte Sieger 2019 sollte wenige Minuten nach 14 Uhr feststehen. Höhepunkt des Renntages ist neben der Ehrung der Champions der RaceBets.de Preis der Champions 2019, ein mit 7.200 Euro gut dotierter Ausgleich III über 1.950m.

14.000 Euro in der Viererwette

Der Preis der Champions, das fünfte Rennen des Tages (Start 12:50 Uhr), ist auch für die Wetter besonders interessant, denn hier wird die Viererwette ausgespielt. Der Dortmunder Rennverein hat sie angesichts eines Jackpots von 6.000 Euro mit einer Gewinnsumme von 14.000 Euro garantiert – mitmachen lohnt sich. 13 Pferde laufen.

Das Höchstgewicht von 66 Kilogramm trägt der von Marian Falk Weißmeier betreute Town Charter, der in den vergangenen zwölf Monaten sieben Rennen gewonnen hat. Eine echte Bahnspezialistin ist die dreijährige Stute Jewel Of The Sea von Besitzertrainer Lucien van der Meulen. Sie holte sich Anfang Dezember ihren vierten Jahressieg, darunter zwei auf Sand in Wambel. Frischer Dortmund-Sieger ist auch der sechsjährige Nic Mountain, den Michael Figge von München anreisen lässt.

