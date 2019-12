Außenseitersiege gehören bei Sandbahn-Rennen durchaus zur Tagesordnung, doch der Erfolg von Jungle Spirit am Sonntag auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel war schon sehr ungewöhnlich.

Zur Quote von 81:1 – der wohl höchsten Siegquote auf deutschen Rennbahnen in diesem Jahr – siegte die dreijährige Stute im Preis von Weihnacht, einem Ausgleich IV über 1.200m. Im Sattel von Jungle Spirit im Besitz des Stalles Blue Sky saß die Schweizer Amateurreiterin Naomi Heller. Trainer ist Frank Fuhrmann, der 2019 eine überragendes Jahr hat und bereits seinen 32. Sieger vom Geläuf holte. Dank des hohen Außenseitererfolgs wurde die Dreierwette Jungle Spirit vor Papa Delta und Incorruptiple nicht richtig getippt.

Neusser Sieg zum Auftakt

Bereits zum Auftakt des Renntages, der kurzfristig von Neuss nach Dortmund verlegt wurde, gab es einen Außenseitererfolg – passenderweise durch den Neusser Trainer Axel Kleinkorres. Er siegte mit dem dreijährigen Nextwave im Ausgleich IV über 2.500m. Die 15,6:1-Chance wurde von Jozef Bojko geritten. Bojko gelang auch der Sieg im letzten Rennen des Tages: Auf dem von Marco Klein betreuten Exclusive Potion (6,9:1) holte er den Ausgleich III über 1.700m.

Doppelsieger in Wambel war zudem der frühere Championjockey Alexander Pietsch: Zuerst steuerte er die vierjährige Lady Maxi (5,1:1), trainiert von Marian Falk Weißmeier, zum Erfolg über 2.500m. Und er brachte den sechsjährigen Soryu (20:1) von Besitzertrainerin Selina Ehl über 1.700m als Ersten über die Ziellinie.

Erster Sieg für Nancy Luft

Großen Jubel gab es nach dem Ausgleich IV über 1.950m: Es siegte der dreijährige Colorado Sun von Besitztrainer Aleksej Luft - geritten von Tochter Nancy Luft, die erst ihr zweites Rennen überhaupt bestritt. Auch hier hatten Außenseiter-Wetter ihre Freude, denn der Sieger bezahlte 19,8:1. Die Viererwette in der Reihenfolge Colorado Sun, Compulsive, Sweet Caroline und Hellomoto wurde nicht getroffen.

So kann es am kommenden Sonntag (29. Dezember) zum großen Jahresfinale einen Jackpot in der Viererwette geben. Es ist ja nicht nur das Finale für Dortmund, sondern für ganz Deutschland. Im Rahmen des letzten Renntages 2019 werden die Champions des Jahres geehrt. Der erste Start ist wieder um 10:50 Uhr geplant, der Eintritt frei.

