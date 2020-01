Die Deutsche Bühne 1878 - Theater- und Karnevalsgesellschaft Dortmund e.V. lädt für Sonntag, 26. Januar, zum karnevalistischen Frühschoppen nach Neuasseln ein. Bereits zum 18. Male stellt das Autohaus Beyer der Deutschen Bühne seine Räumlichkeiten an der Aplerbecker Straße 274 zur Verfügung.

Das närrische Programm startet um 11.11 Uhr mit Auftritten der Aktiven von befreundeten Karnevalsvereinen sowie der Deutsche Bühne: Solomariechen, Tanzgarden und und Showtanzgruppen zeigen ihr Können. Speisen und Getränke werden wieder zu kleinen Preisen angeboten.

 An der Kasse im Autohaus liegen bereits die Eintrittskarten zum Verkauf bereit für den Kostümball der Deutschen Bühne am Samstag, 8. Februar, ab 20.11 Uhr und für den Kinderkarneval am Sonntag, 9. Februar, ab 15.11 Uhr. Diese beiden Veranstaltungen finden jeweils im Pfarrsaal der Körner Kirchengemeinde St. Liborius, Paderborner Str. 136, statt.