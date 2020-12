60 Euro hat die Klasse 2a der Fichte-Grundschule für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn in Dortmund gespendet.

In Neuasseln bekommt jede Klasse jährlich Geld für Pausenspielzeug vom Förderverein. Im Klassenrat haben die Zweitklässler überlegt, was denn nun von den 120 Euro gekauft werden soll. Dabei kam die tolle Idee auf, dass die Klasse „doch schon ziemlich viel hat“ und es „Kinder gibt, die Hilfe brauchen“. So verzichteten die Schüler auf die Hälfte ihres Geldes und spendeten es. Klasse, oder?

Und weil auch kleine Dinge bekanntlich eine große Freude bereiten können, freut man sich bei Löwenzahn ganz besonders über diese Spende - und über den mitgeschickten, per Hand geschriebenen Brief des Klassenrats der 2a der Grundschule von der Haslindestraße (siehe Foto) natürlich auch.