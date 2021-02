Was normalerweise im persönlichen Kontakt stattgefunden hat, ist nun seit langem nicht mehr möglich. Doch um die Kontakte aufrecht zu erhalten und sich „mal wieder zu sehen“ sind in der ZWAR-Gruppe Brackel Neuasseln nun virtuelle Treffen organisiert worden.

Das Basistreffen der Stadtteilgruppe von Zwischen Arbeit und Ruhestand - abgekürzt ZWAR - wird regelmäßig als Videokonferenz durchgeführt. "Auch wenn keine Termine zu planen sind, die persönlichen Gespräche tun gut und werden gut angenommen", so Regina Brattke.

Das nächste Treffen ist am 1. März um 18 Uhr. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich über den grünen Button auf der Gruppen-Homepage (www.zwar-do-brackel.de) an und bekommt dann einen Link, um am Treffen teilzunehmen. Voraussetzung ist nur ein Internetzugang.

Fotowettbewerb in Sachen Frühling läuft bis Ostern

Außerdem gibt es einen Corona-Fotowettbewerb, der langsam auf den Frühling einstimmen soll. Das Erwachen der Natur bringt viele neue Eindrücke, die mit einem Foto festgehalten werden können.

Diese Fotos können bis Ostern per E-Mail an fotogruppe@zwar-do-brackel.de geschickt werden.