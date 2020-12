Die Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen und ihre 23 Innungen fördern karitative und soziale Projekte. Die Scheck-Übergabe muss indes wegen der Corona-Pandemie in den Januar verschoben werden.

Auf je 5.000 Euro an Spendengeldern dürfen sich gleich drei Projekte in Dortmund und Lünen freuen. Die in Körne an der Langen Reihe ansässige Kreishandwerkerschaft und ihre Innungen haben das Geld zum Jahresende zusammengelegt, um in schwierigen Zeiten Initiativen aus der Region zu fördern.

Gelder waren ursprünglich für Handwerks-Veranstaltungen gedacht

„Die Gelder waren eigentlich für Handwerks-Veranstaltungen im Jahr 2020 vorgesehen“, erklärt Kreishandwerksmeister Dipl.-Ing Christian Sprenger. „Da diese nicht stattfinden konnten, haben sich Innungen und Kreishandwerkerschaft gemeinsam dazu entschlossen, das Geld zu spenden.“ Dabei kam die bedeutende Summe von insgesamt 15.000 Euro zusammen. Sie wird nun unter drei Projekten aufgeteilt.

Jeweils 5000 Euro für KOF, Gast-Haus und Kinderhospizdienst

Die drei Schecks gehen über das Dortmunder Spendenparlament „spenDobel“ an das Projekt 21/02 Kinderorientierte Familientherapie (KOF) – Hilfe für Kinder mit Gewalterfahrung, an die Ökumenische Wohnungslosen-Initiative Gast-Haus statt Bank e.V. sowie an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Lünen.

„Leider wird es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine offizielle Scheck-Übergabe mehr geben können“, informiert Joachim Susewind, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Wir freuen uns aber darauf, im Januar – sobald es die Infektionslage zulässt – allen drei Projekten die Zuwendungen persönlich überreichen zu können.“