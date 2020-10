Ein neues Kapitel in Sachen Trauer schlägt die Genossenschaft der Friedhofsgärtner Dortmund auf.

Hell, freundlich, einladend präsentiert sich ihr Trauerhaus-Neubau, Am Gottesacker 52, direkt gegenüber des Haupteinganges des Dortmunder Hauptfriedhofes in Wambel. Das "Haus Am Gottesacker und Bestattungen Weber" erstreckt sich über mehrere Etagen, die ausgeprägte Glasfront lässt viel Licht herein. Abschiednahme-Raum, Kurzzeit-Kolumbarium sowie eine Sarg- und Urnenausstellung komplettieren dort das Angebot der Friedhofsgärtner Dortmund eG. Das gut ausgebildete und einfühlsame Team ist hier von Anfang an für die Kunden in Sachen Humanbestattungen da und berät gerne auch vorsorglich.

Übrigens nicht nur am Stammsitz Am Gottesacker, wo eine ansprechende Trauerhalle in der obersten Etage "dem Himmel ein Stückchen näher" ist. Vertreten ist man zudem auch im Bestattungshaus in Brackel, Brackeler Hellweg 51, und in der Filiale in Asseln, Asselner Hellweg 121. - Kontakt: Tel. 0231/562293-33.