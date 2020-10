Sparringskämpfe sind notwendig. Hier sollen die Fertigkeiten, die man in der Grundschulung

gelernt hat, ausprobiert werden. Das Sparring soll den Boxern helfen, sich für das echte Boxen

im Wettkampf zu verbessern. Hier soll die Kampfschule umgesetzt werden, ohne seinen Sparrings-

partner zu verletzen. Es werden der Angriff und die Verteidigung eingeübt. Der Nahkampf, die Halb-

distanz und der Distanzkampf sind in gewissen Situationen notwendig. Eine gute Deckung bringt

immer Vorteile. „Herunterfallende Hände sind meist der Anfang vom Ende“.

Der Boxsport ist so vielseitig, man sollte es einfach mal ausprobieren.

Die Dortmunder Boxsportvereine freuen sich über jeden Interessierten.