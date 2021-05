Aplerbeck. Lange mussten sich die Mitglieder der DJK Ewaldi in der Pandemie geduldig zeigen, doch dank sinkender Infektionszahlen geht nun alles schneller als gedacht. Gemeinsam mit den sieben Abteilungen hat der Vorstand über das Pfingstwochenende einen Masterplan entwickelt, der eine umgehende Rückkehr in einen geregelten Sportbetrieb ermöglicht. Hilfe kommt zudem aus direkter Nachbarschaft, die an eine lange Tradition erinnert. Kurzerhand hat sich nämlich die auf dem früheren Edelstahlgelände ansässige phoeniX Technischer Handel GmbH dazu bereit erklärt, eine Corona-Teststation an der Ramhofstraße zu eröffnen. Hier können sich Mitglieder der DJK Ewaldi ohne vorige Terminabsprache kostenlos auf COVID-19 testen lassen und zu einem sicheren Sportbetrieb beitragen. Ebenso gilt das Angebot für die Öffentlichkeit. Bedingt durch den Bau der ersten kombinierten Beachsportanlage im Raum Dortmund steht derzeit zwar nur die Hälfte des Ewaldi-Sportplatzes zur Verfügung, doch mit der Aufteilung in einzelne Bereiche ist ein breites Bewegungsangebot weiterhin möglich. Bis zur Freigabe des Hallensports trainieren die Abteilungen Leichtathletik, Handball, Tischtennis, Gymnastik- und Fitness, Volleyball und Schach ausschließlich unter freiem Himmel. Lediglich die Schwimmabteilung muss noch auf die Öffnung des Aplerbecker Hallenbades warten, die nach Informationen des Betreibers aber kurz bevorsteht. Alle Infos zum Testangebot und zum Sportbetrieb der DJK Ewaldi gibt es unter www.djk-ewaldi.de.