Am Dienstag d. 15. Dezember 2020 gingen die Ehrenamtlichen des Nachbarschaftstreffs "Spick-In" in Dortmund- Dorstfeld von Haus zu Haus, und stellten allen bekannten Gästen und Mietern des "Spicker-Hofes" einen vorweihnachtlichen Gruß vor die Wohnungstür.

Wochen zuvor begannen die Vorbereitungen der Ehrenamtlichen. Dann wurde in stundenlanger Kleinarbeit geschnitten, geklebt und bestückt. Es entstand eine Engelschar, die schön anzusehen war. So dürften mehr als 160 kleine Engel den Menschen eine kleine Überraschung zur Vorweihnachtszeit gemacht haben.

Für alle die, die sonst regelmäßig zu den Veranstaltungen kamen ein Zeichen, dass es weitergeht, sobald es wieder möglich ist. Für alle Menschen die bisher das Spick- In noch nicht besucht haben, sollte der Engel auf den Nachbarschaftstreff aufmerksam machen. Denn das "Spick-In" darf auch von jüngeren Engagierten aktiv mitgestaltet werden.

Der Nachbarschaftreff "Spick-In" in Dortmund- Dorstfeld wird in Eigenregie von Ehrenamtlichen belebt. Zu "Nicht-Corona-Zeiten" finden hier gesellige Treffs, Bildungs- und Sportangebote für Senioren statt. Auch bietet der Raum einen Treffpunkt für Selbsthilfegruppen. Feste werden veranstaltet und an dem Boule- Platz in der Siedlung "Spicker-Hof" trifft man sich gerne um eine ruhige Kugel zu schieben.

Das Orga- Team freut sich schon jetzt auf ein gesundes Wiedersehen im "Spick-In" im Jahr 2021 !