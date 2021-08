Im Vorfeld der Bundestagswahl im September werden im Stadtbezirk Lütgendortmund auch Plakate für Vielfalt, Demokratie und Toleranz werben. Entworfen wurden die Motive von Schülern der Hauptschule Kley.

Der Bürgerverein Martener Forum möchte sich mit dieser Aktion für Vielfalt, Demokratie und Toleranz stark machen. "Marten ist ein Stadtteil, in dem Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen seit Generationen friedlich zusammenleben. Der Stadtteil Marten wurde durch den Bergbau und den Zuzug sogenannter Gastarbeiter bereits im vorletzten Jahrhundert groß. Ob die Menschen aus Polen kamen, später aus der Türkei und vielen anderen Ländern, ob sie Flüchtlinge oder Studenten sind: Marten war immer ein Schmelztiegel", so das Forum in einer Pressemitteilung.

Begeistert von Entwürfen



Zur Bundestagswahl im Herbst wurde gemeinsam mit den demokratischen Parteien in der Bezirksvertretung Lütgendortmund ein Motiv-Wettbewerb in Marten/Lütgendortmund gestartet. Eine Jury bestehend aus dem Bezirksbürgermeister Heiko Brankamp, seinen Stellvertreterinnen Karin Neumann und Julia Kowal sowie der Künstlerin Bettina Brökelschen und dem Sonderbeauftragten der Stadt für Vielfalt, Toleranz, und Demokratie, Manfred Kossack waren begeistert von den kreativen Ergebnissen der Schüler. Die Wahl fiel sehr schwer. Gewonnen haben gleichberechtigt zwei Entwürfe der Hauptschule Kley. In der Projektbeschreibung der Hauptschule Kley wurde betont, dass besonders in der Schule Toleranz und Offenheit im sozialen Lernen thematisiert wird und dies eine wichtige Basis im gemeinsamen Lernen an der Schulform Hauptschule darstellt.

Ausstellung geplant



Die Plakate sind so interessant, dass das Martener Forum nach den Sommerferien eine Ausstellung mit den Entwürfen realisieren wird, meint der Projektleiter Ingo Rößler vom Martener Forum. Eine öffentliche Veranstaltung mit Preisübergabe ist ebenfalls geplant. Der Förderverein Dortmund-Marten und Germania hatte einen Preis in Form eines Bücher-Gutscheins für den Wettbewerb ausgelobt.

Plakataktion und Postkarten



Die Plakate werden in dem Bundestagswahlkampf in ganz Lütgendortmund mit den Labeln der demokratischen Parteien angebracht. Auch Postkarten aus den beiden prämierten Entwürfen werden erstellt und den Wahlkämpfern und den Schülern zur Verfügung gestellt.