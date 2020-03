Düsseldorf, 28. März 2020

Für die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Fraktion: „Der von den Studierenden an der Heinrich-Heine-Universität zu bezahlende Sozialbeitrag für das Sommersemester 2020 (Semestergebühren) beträgt 309,78 Euro. Der größte Anteil, nämlich 208,38 Euro gehen an die Rheinbahn und den VRR. Da wegen der Coronakrise das öffentliche Leben weitestgehend stillsteht, keine Vorlesungen mehr stattfinden und auch die Bibliothek vom 20. März bis mindestens 19. April 2020 für die Nutzung vor Ort geschlossen ist, hat die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER heute den Oberbürgermeister angeschrieben und aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass alle Studierenden an den Universitäten und Hochschulen in Düsseldorf, die einen Semesterbeitrag bezahlen, eine Erstattung bzw. Gutschrift für die Zeit der Nicht-Nutzung erhalten, also in diesem Beispiel je Monat 34,73 Euro; das entspricht einem Sechstel des ÖV-Anteils.“

Foto: pixabay