Auf dem Wasser

Auf unserer Donau-Schiffsreise waren die Besichtigungen an Land natürlich das Salz in der Suppe. Aber das eigentliche Highlight ist die Fahrt auf dem Wasser, Wolkenspiele, Sonnenaufgänge, unspektakuläre Dörfer am Ufer, Entschleunigung und Natur pur.

Foto: © Margot Klütsch

Eisernes Tor

Auf dem Weg zum "Eisernen Tor"

Nach dem Besuch von Belgrad folgte der erste landschaftliche Höhepunkt unserer Fahrt: die Fahrt entlang der Kataraktenstrecke. Am imposantesten ist das zwischen Rumänien und Serbien gelegene Eiserne Tor, der Taldurchbruch der Donau mit bis zu 300 Metern hohen Felswänden durch die Karpaten und das Balkangebirge.

Ziel Donaudelta

Im Donau-Delta

Bei Tulcea (Rumänien) erreichten wir das Mündungsgebiet der Donau am Schwarzen Meer. Das weitverzweigte Delta umfasst mehr als 5.000 Quadratkilometer und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Auf einem kleinen Boot erkundeten wir das Naturreservat und konnten Natur pur und etliche Wasservögel erleben. Übrigens: Die Kilometerzählung der Donau beginnt an der Mündung. Eine Urkunde bestätigte uns, dass wir dort den Flusskilometer "0" passiert hatten.

Ich habe einige von vielen Impressionen zusammengestellt und würde mich freuen, wenn Ihr Gefallen daran findet.