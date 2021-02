Mehr als 30 Schnee- und Glätteeinsätze zählte die Duisburger Polizei im Stadtgebiet in den 24Stunden zwischen Sonntag- und Montagmorgen (7. / 8. Februar). Darunter waren 26 Verkehrsunfälle mit Blechschäden.

Immer wieder meldeten sich aber auch Autofahrer bei der Polizei, die sich festgefahren hatten. Am Niederhalener Dorfweg im Bereich des Rheinufers in Baerl kamen beispielsweise am Sonntagmittag (gegen 12.50 Uhr) mehrere Autos nicht mehr von der Stelle.

Auch im Berufsverkehr am Montagmorgen sorgte das Winterwetter für Probleme auf Duisburgs Straßen. Unter anderem mussten die Auffahrten zur A59 in Wanheimerort wegen Glätte und querstehenden LKW zeitweise gesperrt werden.

Da die Wetterprognosen auch für die kommenden Tage Schnee und Kälte vorhersagen, bittet die Polizei Autofahrer auf Folgendes zu achten:

=> Morgens für den Weg zur Arbeit mehr Zeit einplanen.

=> Vor der Abfahrt das gesamte Auto (Dach, Motorhaube und alle

Scheiben) von Schnee und Eis befreien.

=> Wer bei diesem Wetter auf Sommerreifen unterwegs ist, riskiert

Leben.

=> Auf Brücken oder freien Flächen kann es besonders glatt sein.