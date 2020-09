Damit ein Abschleppdienst ein liegengebliebenes Auto aufladen konnte, haben Polizisten am Samstag, 29. August, 20 Uhr, im Dellviertel die Auffahrt zur L60 in Richtung Kaßlerfeld abgesperrt. Ein Autofahrer hat das anscheinend nicht verstanden und fuhr auf der Gegenfahrbahn an den wartenden Pkw vorbei.

Die Streifenwagenbesatzung wies den VW-Fahrer zurück in die Reihe und kontrollierte ihn. Das passte seinem Beifahrer nicht. Er stieg aus, schrie die Beamten an und lief auf die Gegenfahrbahn, auf der der Verkehr bereits wieder freigegeben war. Als er der Aufforderung stehen zu bleiben nicht nachkam, schoben ihn die Polizisten zurück. Der 57-Jährige schlug die Hände der Uniformierten weg und versuchte sie in den Gegenverkehr zu schubsen und eine Kopfnuss zu verteilen.

Die Beamten überwältigten den Mann und brachten ihn zur Gemütsberuhigung ins Gewahrsam. Der Duisburger muss sich jetzt mit einer Anzeige unter anderem wegen des Widerstands auseinandersetzen.