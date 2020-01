Wie Schnüffelnasen Verbrechern das Handwerk legen

Duisburger Polizeihunde können nach ihrer Fortbildung Dollar-, Euro-, und Falschgeldnoten aufstöbern. Die Beweise dafür werden auf der Polizeiwache in Neudorf geliefert, denn hier ist die Duisburger Hundestaffel stationiert.

Die deutsche Schäferhündin Akeeba (4J.) und der belgische Schäferhund Gringo (8J.) sind die Stars des Tages. Vor laufenden Fernsehkameras und gespannten Reportern zeigen sie, was sie hinzugelernt haben. Nach dem Motto "Ladies first", geht zuerst Akeeba mit ihrer Hundeführerin Silke Lichtner an den Start.

Es gibt keinen Zwang - Alles läuft über den Spieltrieb der Hunde

Beide rangeln zunächst mal um ein Hundespielzeug, um sich in Stimmung zu bringen und dann geht es los: Auf einem kleinen Parcours in einer Garage wurde zwischen Autoreifen, unter Stühlen oder Pappkartons Geld versteckt. Akeeba, soll alle fünf Verstecke ausfindig machen. Silke Lichtner gibt ihrer Hündin mit einer leitenden Handbewegung den Startbefehl und sofort senkt sich die Schnüfflernase und nimmt mit ihren Millionen Riechzellen die Witterung auf. Eifrig schwanzwedelnd flitzt die Hündin durch den Gang und schon nach wenigen Sekunden erstarrt sie mit der Nase vor dem ersten Geldversteck. Sie friert ihren Köper sozusagen ein, um zu signalisieren: „Hier ist Geld versteckt!“ Und tatsächlich liegt sie richtig. Als Belohnung gibt keine Leckerchen, sondern die Hundeführerin klickert einmal mit einem Gerät in der Hand. Dann sind beide total aus dem Häuschen: „Super! Tolles Mädchen, gut gemacht!“, lobt Silke Lichtner ihre kluge Hündin, für die das „Spielen“ die größte Belohnung ist.

Zielsicher findet Akeeba alle Verstecke und auch ihre Arbeitskollege Gringo erledigt souverän seinen Job. Der belgische Schäferhund ist 8 Jahre alt, wird liebevoll Staffelopa genannt und hat zuhause nicht immer die Hosen an. Die 14 Monate alte Welpenhündin Ninja tantzt ihm gehörig auf der Nase herum. Beide Hunde leben zusammen mit ihrem Hundeführer Moritz B., der auch den jungen Hund für die Polizei ausbildet.

Akeeba und Gringo haben auf ihrem 15tägigen Seminar das Aufspüren und Unterscheiden von Banknoten trainiert. In einem echten Einsatz waren sie noch nicht, aber bei den Probeläufen zeigt sich, dass sie bereit sind. Insgesamt gibt es in der Duisburger Hundestaffel elf Hundeführer und vier Hundeführerinnen. Silke Lichtner hat 1995 als zweite Hundeführerin in NRW ihren Abschluss gemacht.

„Ich habe schon mit 13 Jahren Hundesport gemacht aber an einen Job in der Polizeihundestaffel zunächst gar nicht gedacht. Ich bin durch eine Bekannte auf die Idee gekommen und habe es nie bereut, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe.



Polizeihunde sind Multitalente und vielseitig einsetzbar

Alle Staffel-Hunde sind Polizeischutzhunde, und vor der Geldsuche haben sie meist als „Rauschgiftfahnder gearbeitet. Manche Hunde sind auf Sprengstoff spezialisiert, mache auch darauf Leichen zu finden

„Wir setzten Spürhunde ein, um flüchtenden Täter, vermisste Kinder oder demente Menschen zu finden“, erklärt Hundeführer Moritz B..

Aber auch bei ausufernden Demos oder Massenschlägereinen können sich die Polizeihunde schnell Respekt verschaffen, weiß er: „ Da weichen die Leute sehr schnell vor den Hunden zurück, denn niemand will der Erste sein, der gebissen wird.“

Bei der Ausbildung der Hunde zur Banknoten-Fahndung handelt es sich um ein einjähriges Testprojekt, bei dem erschlossen werden soll, ob es Sinn macht in NRW Banknotenspürhunde auszubilden. Zurzeit gibt es elf Banknotenspürhunde in Nordrhein-Westfalen, die tatsächlich differenzieren können, ob es sich um Falschgeld, Dollar oder Euro handelt. Aber wie sieht es aus mit der Arbeitsmoral der Vierbeiner, haben sie an manchen Tagen auch keinen Bock, genau wie viele Menschen? Moritz B. winkt ab: „Grundsätzlich sind unsere Hunde bei der Arbeit immer sehr motiviert, für sie ist es ein echter Spaß, wenn sie Aufgaben lösen dürfen. Nur wenn ein Hund krank ist, dann lässt man ihn natürlich zuhause.“

Duisburger Staffelhunde machen ihre Ausbildung meist in Schloss Holte-Stukenbrock, offizieller Ausbildungsstandort der Polizei NRW. Es gibt auch Ausflüge zum Bahnhof in Paderborn mit Schnüffelübungen an den Schließfächern. Hier wird man immer als Team geschult, denn Teamgeist spielt in der Hundestaffel für Mensch und Tier eine große Rolle.



Eine echte Spürnase lässt sich nicht täuschen

Silke Lichtner erinnert sich an einen ihrer ersten Einsätze mit ihrem Hund, bei dem es zunächst nur um Ruhestörung gehen sollte:

Der endete schließlich bei einer Hausdurchsuchung des Tatverdächtigen und wir wollten natürlich auch seinen Keller überprüfen. Der Verdächtige erzählte uns, dass Keller Nr.3 seiner wäre. Mein Hund war anderer Meinung und schlug bei Keller Nr.1 an. Dort fanden wir neben einer Marihuana-Plantage auch abgeerntete, getrocknete und verpackten Drogen Das war natürlich ein toller Erfolg für mich und meinen Hund.“

Die Hunde sind wertvolle Freunde und Helfer der Polizei und werden dementsprechend behandelt. Etwa 10 Jahre lang bleiben Polizei-Staffelhunde im Dienst (sofern es ihre Gesundheit erlaubt), dann dürfen sie in den wohlverdienten Ruhestand im Haus ihres Hundeführers genießen.