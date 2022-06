Kultur und Freizeit, Bistros und Restaurants, Arbeiten und Wohnen

attraktive Events für Groß und Klein direkt am Wasser.

Der Duisburger Innenhafen ist eines der beliebtesten Ausflugsziele dieser Region. Hier kann und darf man gelassen direkt am Wasser flanieren, eindrucksvolle Museen in umgebauten alten Speichergebäuden besuchen, Schwäne, Bläßhühner, Kormorane bestaunen, Unterhaltung und Genuss gleichermaßen erleben.