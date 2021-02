In Zeiten von Corona steht das Bedürfnis,

eine sinnvolle Freizeitgestaltung

mit kreativem Unterhaltungswert

zu kombinieren an sehr hoher Stelle.

Was also liegt näher, als ein vorhandenes Vereins-Fotostudio

so oft als nötig zu nutzen,-

ganz unabhängig davon, was als Endprodukt herauskommt.

Was braucht man dazu ?

- ein geeigneter Raum,

- eine Knipse,

- ein Stativ,

- einen passenden farbigen Hintergrund,

- ein paar lustige kleine Lichtquellen,

- eine zweite Person,

Und schon kann es losgehen----------------!