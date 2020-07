Neben dem schönen kleinen Restaurant im Duisburger Rheinpark

mit Namen ,,ZIEGENPETER,, steht ein großer blau-weißer Container

mit der Aufschrift ,,ZIEGENPETER,,

Bei näherer Betrachtung dieser auffälligen Blechdose

stellte sich mir sogleich die Frage, ob denn diese armen Ziegen

in diesem Gerät,--- so auf ,,allerengstem Raum,, ihr Leben fristen,---

und 24 Stunden am Tag Ziegenkäse für einen gewissen ,,PETER,, produzieren müssen,

damit hungrige Touristen wie wir,

gegen Entgelt etwas auf den Teller bekommen.

Wie dem auch sei, hier sollte sich der Tierschutzverein dringend kümmern !!!

Nach dem Verzehr einiger leckerer Snacks und Flüssigstoffen

wurde der restliche Rheinpark von uns frequentiert

und entsprechend im Bild festgehalten.