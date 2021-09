Außergewöhnliche Umstände erfordern manchmal außergewöhnliche Maßnahmen. So könnte man die Vorstellung des Prinz Karneval (in spe) Tobias I. mit seiner Crew und dem Kinderprinzenpaar (in spe) Phil I. und Lenie I. beim Oberbürgermeister der Stadt Duisburg Sören Link beschreiben. So wurde die Prinzenvorstellung, die traditionell kurz vor Sessions-Beginn im November stattfindet, kurzerhand in den September vorverlegt.

Der Oberbürgermeister Sören Link hatte traditionell die beiden Prinzencrews in sein Wohnzimmer, das Mercator-Zimmer, eingeladen. Der Einladung sind die höchsten Repräsentanten des Duisburger Karnevals nur allzu gerne gefolgt.

Seine Tollität in spe, Prinz Tobias I. mit seinen Hofmaschällen Luis Larisch und Pavel Weger und den vier Pagen Viktoria, Jule, Lara und Jenny bedankte sich sehr herzlich für die Einladung und sprach seine Hoffnung aus, dass in der kommenden Session viele Veranstaltungen möglich sein mögen. Der neue Prinz lud den ersten Bürger der Stadt, dann auch gleich zur Prinzenkürung am 15. Januar sowie zum Einzug in die Hofburg, den Wyndham Duisburger Hof, am 14. Januar ein.

Die Kinderprinzencrew, Kinderprinz Phil I.(in spe) und Kinderprinzessin Lenie I. (in spe) mit ihrem Hofmarschall Luca waren mächtig aufgeregt, doch die herzliche Begrüßung von Sören Link ließ die Aufregung verschwinden. Und so konnten sich alle drei auch im Namen der krankheitsbedingt fehlenden Pagin Kimberly vorstellen, sich herzlich für die Einladung bedanken und den Oberbürgermeister zur Kinderprinzenkürung am 9. Januar einladen.

Oberbürgermeister Sören Link bedankte sich bei den beiden Prinzencrews für ihre Bereitschaft, den Duisburger Karneval durch die vergangenen Monate getragen zu haben und versprach, den Duisburger Karneval nach Möglichkeit zu unterstützen, so dass die kommende Session, mag sie auch noch etwas anders sein als in der Vergangenheit, schöne und unvergessliche Momente für die Repräsentanten des Duisburger Karnevals, allen Duisburger Karnevalisten und Bürger seiner Stadt bereithält.