"Dionysius", so heißt der neue Krimi vom Bestsellerautor Dieter Ebels

Eine TV-Sendung des Senders Studio 47 begann mit folgender Meldung: “Ein kaltblütiger Mord in Serm. Dort wurde vor einer Kapelle eine enthauptete Leiche gefunden.”

Sehr schnell wurden die Zuschauer aber darauf hin gewiesen, dass diese Meldung aus keinen Polizeibericht stammt, sondern eine Geschichte aus dem neuen Duisburg-Krimi “Dionysius” ist, mit dem der Bestsellersautor Dieter Ebels seinen Lesern das Gruseln lernt. Nachdem Heide Apel vom Förderverein Herz Jesu in Duisburg-Serm von diesem fiktiven Mord, der quasi vor ihrer Haustür passiert war, erfahren hatte, lud sie Dieter Ebels zu einer Autorenlesung in die Sermer Kirche ein. Und es kam, wie es kommen musste. Ebels lehrte bei seiner Lesung den Gästen das Gruseln.

In der Kirche hatten sich etwa 30 Besucher eingefunden, von denen sechs Mitglieder aus der Dieter Ebels Autor Fan Gruppe waren. Diese Gruppe hat momentan 161 Mitglieder. Auch Norbert Schmidt, der Gründer dieser Gruppe war vor Ort. Er äußerte bei einem Interview seine begeisterte Meinung zu der Lesung:

„Wie immer, brachte Dieter Ebels sein Werk sehr gut rüber und alle hörten gespannt zu. Es ging sehr locker in der Kirche zu, obwohl das Gelesene doch sehr gruselig war. Nach der Lesung beantwortete der Autor noch einige Fragen. So wollten die Zuhörer z.B. wissen, wie er zum Schreiben kam. Es war eine sehr harmonische und lockere Veranstaltung, bei dem sich der Duisburger Erfolgsautor auch noch die Zeit für ein paar Widmungen und Selfies mit seinen Fans ließ.“

Dann erklärte Norbert Schmidt, dass er selbst in diesem Jahr auch noch eine Lesung mit Dieter Ebels plant und er berichtete, dass der nächste Krimi von Ebels bereits in Arbeit ist.

Mit anderen Worten, alle Krimifans können sich auf etwas Neues freuen.

Fotos: Norbert Schmidt