„Glaubenskampf und Nächstenliebe“ ist das Thema einer Ausstellung im Kultur- und Stadthistorischen Museum am Innenhafen, Johannes-Corputius-Platz 1. Dr. Dennis Beckmann, Kurator der Ausstellung, führt am Sonntag, 17. Oktober, um 15 Uhr durch die Präsentation.

Obwohl Ritter heute vor allem für ihre Kampffähigkeiten und Kreuzzüge bekannt sind, gründeten sie auch geistliche Orden, etwa den Johanniterorden. Stand die dort geleistete Pflegearbeit nicht im Widerspruch zu den blutigen Kämpfen, die sie sonst zu leisten hatten? Dr. Dennis Beckmann beleuchtet das Spannungsfeld, in dem sich die Ritter des Mittelalters befanden, und erläutert viele weitere Fragen rund um das Leben der Ordensritter.

Die Teilnahme an der Führung ist auf höchstens zehn Personen begrenzt und kostet für Erwachsene 4,50 Euro (ermäßigt 2 Euro). Um eine Anmeldung unter Tel. 0203/283-2640 oder per E-Mail an ksm-service@stadt-duisburg.de wird gebeten. Besucher müssen zur Teilnahme an der Führung immunisiert oder getestet sein und dies nachweisen können. Sie werden gebeten, während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen und die nötigen Abstände einzuhalten.

Das gesamte Führungsprogramm des Museums ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.