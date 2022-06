"Über die Ukraine redet jeder , aber fast niemand kennt das Land " , so Dr. Claudia Schaefer , die Leiterin der Cubus Kunsthalle in Duisburg.

"Länder wie Italien und Spanien sind hundert Mal bekannter als die Ukraine , fast niemand hat bisher dort Urlaub gemacht . Kaum einer kennt die Sprache , die Musik , die Speisen und die touristisch interessanten Städte der Ukraine . In der cubus-kunsthalle wollen wir nun einen Anfang machen und Musik aus der Ukraine vorstellen.", so Dr. Schaefer.

Am 8. Juli um 19 Uhr beginnt eine Musikveranstaltung mit der ukrainischen Sängerin Nataliia Yanchuk. Nataliia wird ungefähr eine Stunde Rock- , Folk- und Popmusik vortragen. Die Sängerin ist mit ihrem Kind vor einigen Wochen aus der Ukraine geflohen , will aber trotz des Kriegsgeschehens wieder zurückreisen , um ihren Ehemann und künstlerischen Partner nicht alleine zu lassen . Mit ihrem Mann hat sie bereits vor dem Krieg das DNK Projekt realisiert . DNK RomaNa ist eine ukrainische Rockband , die von Roman und Nataliia Yanchuk in Dnipro gegründet wurde . Darüber hinaus ist DNK auch der Code des Flughafens von Dnipro , der Stadt , in der die Band gegründet wurde . Diese liegt im Ostteil der Ukraine , in dem traditionell russisch gesprochen wurde. Nataliia aber will mit den russischen Besatzern nichts gemeinsam haben und wechselt daher immer mehr in die ukrainische Sprache . Auch hierzu wird es in der Veranstaltung genauere Informationen geben . Die Lieder und die Noten sind ausschließlich von Nataliia und ihrem Ehemann geschrieben . Nataliia beschreibt den Inhalt ihrer Musik so : „ Ich singe über mich , über dich, über das , was wir brauchen , über alles" . Das schließt persönliche und aktuelle politische Fragen mit ein. Darüber hinaus wird in der Veranstaltung ein DNK Video gezeigt werden , das eine Kombination von Musik und Filmelementen enthält.

Zu sehen sind in der Cubus-Kunsthalle bis zum 14.8.2022 auch die Ausstellung „An den Grenzen des Anthropozän" und fünf Bodeninstallationen speziell zum Thema Ukraine mit dem Titel ,,Remember Butscha", alle vom Künstler Cho.Arte.

Der Eintritt in die Veranstaltung ist frei. Spenden zugunsten der Flüchtlinge in der Ukraine werden erbeten.

Zeit : Freitag der 8. Juli 2022 um 19 Uhr

Ort : Cubus Kunsthalle , Duisburg ( Kantpark )

Friedrich - Wilhelm - Straße 64 ,

47051 Duisburg

Verein zur Förderung von Kunst & Kultur in der cubus kunsthalle , duisburg e.V. Friedrich - Wilhelm - Str . 64 | D - 47051 Duisburg | Telefon +49 ( 0 ) 2 03-262361 email schaefer@cubus-kunsthalle.de Vereinsregister Duisburg 3511 | Steuern . 109/5978/0138 | Bankverbindung IBAN DE92 350 500 00 0219 0122 75 |

BIC DUIS DE 33 XXX