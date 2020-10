Ein besonderer Tag, ein besonderes Licht ­čçę­čç¬ 30 Jahre Deutsche Einheit.

Am 03.10.2020 am Feiertag erstrahlt der Stadtwerke Turm in den Farben Schwarz-Rot-Gold. 

Vor 30 Jahren tritt die DDR der Bundesrepublik bei - der Tag der Deutschen Einheit.

So entscheidet es das erste frei gew├Ąhlte DDR-Parlament am 22. August 1990, sechs Wochen nach der W├Ąhrungsunion mit Einf├╝hrung der D-Mark, in einer Sondersitzung mit 294 gegen 62 Stimmen bei sieben Enthaltungen.

Vom Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 bis zur deutschen Einheit soll damit nur ein knappes Jahr vergehen, genau 329 Tage.

Mit seiner Symbolkraft naheliegend w├Ąre auch das Datum des Mauerfalls am 9. November gewesen. Da an diesem Tag allerdings bereits an die Reichspogromnacht von 1938 erinnert wird, war der Termin schnell wieder vom Tisch.

Erst um 2.47 Uhr steht das Ergebnis der Abstimmung fest: Die Existenz der DDR soll am Mittwoch, 3. Oktober 1990, enden - einen Tag nach einer Konferenz der KSZE-Au├čenminister. Sie sollen vorab ├╝ber den Zusammenschluss Deutschlands informiert werden. Daher gilt der 3. Oktober als fr├╝hestm├Âglicher Termin f├╝r den Beitritt.

Ein besonderer Tag, ein besonderes Licht┬á­čçę­čç¬┬á30 Jahre Deutsche Einheit.Am heutigen Feiertag erstrahlt unser Turm in den Farben Schwarz-Rot-Gold.