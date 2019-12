LK-Treffen auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt

Am 3. Adventsonntag folgten einige Bürgerreporter der Einladung von Jürgen Daum zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Das Wetter spielte super mit und so stand den Programm-Punkten

- Cafe-Besuch

- Bummel über den Weihnachtsmarkt

- Fahrt auf dem Riesenrad

- abschließendes Abendessen

nichts im Wege.

Danke an Jürgen für die Organisation dieses Treffens. Es hat alles gepasst und hat viel Spaß gemacht !

Bei meinen Fotos habe ich auch mal ein wenig auf die Details geachtet, die die vorweihnachtliche Zeit auf dem Weihnachtsmarkt und drum herum zu bieten hat. Viel Spaß beim Durchblättern.