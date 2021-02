Letzte Woche "knabberte" Duisburg noch an der 50er-Inzidenzmarke, Anfang dieser Woche sprang der Wert auf über 70. Die erneute Trendwende zum Negativen verdanken wir den Coronavirus-Mutationen, ganz so wie Gesundheitsamtsleiter Ludwig Hoeren es beim Verkünden des aktuellen Lageberichts bereits befürchtet hatte.

Dass die Zahlen trotz Lockdown und zu dem Zeitpunkt noch ohne Öffnung der Schulen wieder anziehen, versetzt auch Stadtdirektor Martin Murrack in Sorge. Am Sonntag postete er auf Facebook: "Es beunruhigt mich, dass wir morgen die Kitas und Grundschulen wieder öffnen." Erzieher und Lehrer sollten, so Murrack, möglichst schnell geimpft werden. Lockerungs- Überlegungen der Landesregierung kämen zu früh. Er befürchtet, dass die nächsten Wochen wieder etwas turbulenter werden.

Es nervt! Das weiß Murrack. Es nervt total! Nützt aber nichts. Er bittet alle, sich weiter an die Regeln zu halten und Kontakte zu minimieren. Wenigstens das soll nützen, wenn wir denn weiter auf ausreichend Impfstoff warten müssen...