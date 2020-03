Erna Plüsch kam Anfang Februar als Fundtier ins Tierheim Duisburg. Die hübsche Katze wird zu dem Zeitpunkt etwa acht Monate alt gewesen sein. Sie wurde in der Zwischenzeit kastriert und ist ins Katzenhaus umgezogen. Wie verträglich sie ist, muss nun erst einmal beobachtet werden. Da sie noch sehr jung ist, geht das Tierheim, dass sie Katzengesellschaft durchaus zu schätzen weiß. Altersgemäß ist Erna lebhaft und aktiv. Sie hat ein freundliches, aufgeschlossenes Wesen, ist aber jetzt schon recht selbstbewusst und kann auch mal zickig werden. Ob sie mit reiner Wohnungshaltung zufrieden sein wird, lässt sich schwer einschätzen. Gerne könnte sie nach der nötigen Eingewöhnungszeit die Möglichkeit zum regelmäßigen Freigang bekommen.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr