Willy ist ein wahrer kleiner Frechdachs: Der junge Kaninchenbock weiß schon ganz genau, was er will. Er ist ein robuster Charakter, mit seinen Ecken und Kanten aber durchaus liebenswert – ein wahres Charakterkaninchen.

Zudem ist er auch eine imposante Erscheinung, da er recht groß gewachsen ist. Diese Größe gereicht ihm auf jeden Fall zum Vorteil, wenn er seinen Stall gegen den Handfeger verteidigt – Eindringlinge sind in seinem Zuhause nicht sehr willkommen.

Das Tierheim sucht für Willy bereits erfahrene Kaninchenhalter, die ihn so nehmen wie er ist und ihm das kleine Kaninchen-Benimm-Einmaleins beibringen. Kleine Kinder sollten daher nicht in Willys neuem Zuhause wohnen – über eine nette Kaninchendame freut Willy sich hingegen sehr. Aktuell ist Willy nur die Innenhaltung gewohnt, im Frühjahr, bei stabilen und warmen Temperaturen, kann er auch an die Außenhaltung gewöhnt werden.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.