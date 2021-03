Mit ihrer Presseankündigung (s.u.) laden die Walsumer Initiatoren bereits zum 12. Mal zum Märzgedenken auf dem Friedhof Alt-Walsum ein. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Coronapandemie Hygienemaßnahmen erforderte, werden die in diesem Jahr einen noch höheren Stellenwert annehmen. Es wird daher jeder Teilnehmer gebeten, neben ausreichend Abstand voneinander auch FFP2- oder FFP3-Masken zu tragen. Wegbeschreibung und kurzen Programmablauf entnehmen Sie bitte der Terminankündigung im Lokalkompass "Duisburg - Termine"

"Presseankündigung



Märzgedenken in Walsum – mit Coronaschutz!

Wolf-Dieter Rochlitz von der Bergarbeiterinitiative „Kumpel für AUF“, Franz Tews im Namen der „Walsumer Initiative Erinnern gegen Rechts“ und Doris Michel von der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschisten“ laden zum 12. Märzgedenken am Sonntag, den 14.3. um 11 Uhr auf den Friedhof Alt-Walsum. Die Kundgebung findet statt vor dem Mahnmal der „Märzgefallenen 1920“ und dem Gräberfeld der unter der Nazi-Diktatur gestorbenen Zwangsarbeiter der Zeche Walsum. „Wir halten nicht nur Rückschau, sondern wollen gegen die Rechtsentwicklung und faschistische Umtriebe aufrufen“, so Franz Tews. Wolf-Dieter Rochlitz betont, dass nach der geltenden Gesundheitsschutzverordnung von NRW die Kundgebung als Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zulässig ist. Die Einlader gewährleisten die geltenden Regeln mit Abstand und Maskenpflicht. Alle Teilnehmer werden gebeten, FFP2-Masken zu tragen. Vor allem ist die Jugend herzlich willkommen, denn es geht um die Lehren aus der Vergangenheit für ihre Zukunft in einer freien und demokratischen Gesellschaft.

Anmeldungen für kurze Redebeiträge an Wolf-Dieter Rochlitz, Telefon 0203/48 14 855"