Am 02.11.2021 ist Frank Müller zu Gast beim Politik-Talk der SPDqueer Duisburg (Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung). Dort wird er aufzeigen, wie die LSBTTI-Politik der aktuellen Landesregierung aussieht und wo er und die SPD Verbesserungsbedarf sehen: Wie attraktiv ist der ländliche Raum für queere Menschen? Was hat Corona mit der Szene gemacht und welche Folgen gilt es, hieraus zu ziehen? Welche Ansätze gilt es, speziell für Senior*innen oder Jugendliche zu verfolgen? Und warum sollte das Land die zahlreichen CSDs auch finanziell unterstützen?

Im Anschluss steht Frank Müller für Fragen bereit.

Frank Müller ist SPD-Landtagsabgeordneter aus Essen. Zudem ist er Beauftragter der Fraktion für LSBTTI. Als solcher zeigt er in ganz Nordrhein-Westfalen immer wieder Flagge und unterstützt die Arbeit von queeren Gruppen und Initiativen vor Ort. Vom queeren Jugendtreff bis hin zur Gay-Sauna ist er stets im engen Kontakt mit der Community.

Ort: Café Museum | Friedrich-Wilhelm-Straße 64a | 47051 Duisburg

Eintritt: frei

Veranstaltet von: SPDqueer Duisburg

Weitere Infos (Facebookseite): www.facebook.com/SPDqueerDuisburg



Eine Veranstaltung im Rahmen des 33. Festivals Queer.Life.Duisburg 2021.

Mehr Infos: www.queer-life-duisburg.de/2021



Zum Foto: Copyright: SPD Essen