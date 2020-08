Das Technikmuseum U-Boot „Wilhelm Bauer"

ist ein technikgeschichtliches Denkmal von internationalem Rang.

Es ist weltweit das einzige erhaltene U-Boot des Typs XXI,

das den U-Boot-Bau revolutionierte

und als bahnbrechende Neuentwicklung 1943/44 gebaut worden ist.

Die ,,Wilhelm Bauer,, (ehemals U 2540)

liegt als Museumsboot in Trägerschaft des Vereines Technikmuseum

Wilhelm Bauer im Alten Hafen in Bremerhaven,

an dem auch das Deutsche Schifffahrtsmuseum angesiedelt ist.

Es handelte sich ursprünglich um ein Boot des Typs XXI

aus dem Zweiten Weltkrieg.

Der Bau von U 2540

auf der Werft von Blohm & Voss in Hamburg

begann am 29. Oktober 1944.

Stapellauf war am 13. Januar 1945.

Mit der Indienststellung am 24. Februar 1945

wurde das Boot Teil der 31. U-Flottille.

Im April 1945 ging das Boot zur Frontausbildung

nach Rønne auf Bornholm.

Nachdem der Schulbetrieb wegen Treibstoffmangels eingestellt worden war,

wurde U 2540 nach Swinemünde verlegt.

Von dort ging es am 30. April 1945 zurück nach Westen.

Für den 3. Mai 1945 war die Selbstversenkung von U 2540 geplant.

Nachdem einige Besatzungsmitglieder an Bord des Hilfszielschiffs Bolkoburg

übergesetzt hatten, erfolgte ein alliierter Luftangriff

auf die deutsche Schiffsansammlung.

Dabei kamen acht Besatzungsmitglieder außerhalb von U 2540 ums Leben,

während das Boot die Luftangriffe fast gänzlich unbeschädigt überstand.

Am 4. Mai 1945 führte der Weg von U 2540 über Rødbyhavn (Dänemark)

nach Kiel und schließlich Flensburg.

In der Flensburger Förde wurde U 2540 kurz nach 10:00 Uhr

in der Nähe des Feuerschiffes von der Besatzung selbst auf den Grund der Förde versenkt.

================================================

Nachkriegsgeschichte

Im Juni 1957 wurde U 2540 durch die Hamburger Bergungsreederei Bugsier gehoben, schwimmfähig gemacht und zu den Kieler Howaldtswerken,

heute HDW, geschleppt.

Dort wurde das Boot, das zwischenzeitlich auf den Namen Wal getauft worden war,

ab November 1958 als Versuchsboot für die neue Bundesmarine instandgesetzt.

Es erhielt die doppelte dieselelektrische Antriebsanlage der geplanten,

mit nur einer Antriebswelle ausgestatteten, Klasse 201.

Die neuen Dieselmotoren erwiesen sich rasch als untauglich,

da sie mehrere Stunden Vorwärmzeit benötigten, bis ein Einsatz möglich war.

Dazu wurde die Turmverkleidung umgebaut.

Am 1. September 1960 wurde das Boot von der Bundesmarine übernommen

und nach Wilhelm Bauer auf dessen Namen getauft.

Als Erprobungsboot (Klasse 241) diente es bis zum 28. August 1968.

Mit ziviler Besatzung wurde die Wilhelm Bauer am 20. Mai 1970

erneut in Dienst gestellt und diente dem Bundesamt für Wehrtechnik

und Beschaffung zur Erprobung technischer Neuerungen der Klasse 206.

Dafür wurde die Turmverkleidung gegenüber dem Nachkriegszustand

mit militärischer Besatzung u. a. zur Aufnahme des Seeelefant Schnorchels

und der WSU-Sonaranlage nochmals modifiziert.

Nach einer Unterwasserkollision mit dem Zerstörer Z 3 der Fletcher-Klasse

am 6. Mai 1980 wurde die Wilhelm Bauer am 18. November 1980

in Eckernförde verabschiedet

und am 15. März 1982

endgültig außer Dienst gestellt.

