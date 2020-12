Warum sind die versenkbaren hydraulischen Poller in der Duisburger Innenstadt, an der Ecke Mercatorstraße/Königstraße, nicht hoch gefahren? Schließlich habe die Stadt ja Vollzug gemeldet, nach langen Verzögerungen die Inbetriebnahme des Poller-Systems ab dem 15. November verkündet. Diese Frage eines besorgten Rheinhauser Bürgers, der in der Innenstadt arbeitet, erreichte die Redaktion am Morgen nach der schrecklichen Amokfahrt in Trier.

Auf Nachfrage erklärt die Stadt Duisburg: "Wir nehmen zurzeit kleinere Optimierungen bei den elektronischen Komponenten vor, weshalb die hydraulischen Poller in die Nullstellung gefahren wurden. Gerade die erste Betriebsphase eines neuen Systems ist wichtig, um Erkenntnisse des Zusammenspiels der unterschiedlichen Komponenten im Alltag zu erlangen und auch Dinge im Ablauf zu optimieren.

Der Ausfall des Weihnachtsmarktes, die öffentlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene schwache Frequentierung der Innenstadt wurden zum Anlass genommen, diese Arbeiten noch im Dezember durchzuführen, damit sie bis Weihnachten abgeschlossen werden können."