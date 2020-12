1982 wurde auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima, Herrn Takeshi Araki, die internationale Organisation „Bürgermeister für den Frieden“ von Städten, die sich der Friedensarbeit, insbesondere der atomaren Abrüstung, verschrieben haben, gegründet.

Auch Duisburg ist Mitglied und hisst jedes Jahr am 8. Juli Flaggen. Damit wird an ein Rechtsgutachten vom 8. Juli 1996 des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag erinnert, welches im Auftrag der UN-Generalversammlung zustande gekommen ist und in dem ausgeführt wird, dass nicht nur der Einsatz von Atomwaffen, sondern bereits die Androhung, nuklare Waffen einzusetzen, gegen internationales Recht und die Vorschriften des humanitären Völkerrechts verstößt.

1982 stand die Weltuntergangs- bzw. Atomuhr auf 4 Minuten vor 12. In den Jahren bis 1991/1994 konnte sie auf 17 Minuten vor 12 zurückgestellt werden, ehe sie seit 2020, erstmals in ihrer Geschichte, nur noch 100 Sekunden vor 12 steht!

Angesichts der deutlich gestiegenen Bedrohungslage fragt die Ratsfraktion Tierschutz / DAL in der nächsten Ratsversammlung die Verwaltung, startet Oberbürgermeister Sören Link, der Verwaltungsvorstand und die Verwaltung der Stadt Duisburg bis zum 30. Juni 2021 konkrete Initiativen in der internationalen Organisation „Bürgermeister für den Frieden“, wenn Ja, welche, wann und wie bzw. wenn Nein, aus welchen Gründen/Überlegungen heraus nicht?

Ayhan Yildirim, Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion Tierschutz / DAL: „Noch nie stand die Weltuntergangsuhr so kurz vor 12, wie zur Zeit. Neben Corona und Terrorismus ist die Bedrohung durch Atomwaffen leider so real, wie seit den Abwürfen von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki 1945 nicht mehr.

Wir wollen hoffen, dass die Mitgliedschaft Duisburgs nicht „nur“ ein Lippenbekenntnis, sondern ernst- und aufrichtig gemeint ist.“

