Panik bei Erna Wutschke. Sie muss innerhalb von 24 Stunden ihre heruntergekommene Eckkneipe in ein Edel-Lokal verwandeln, denn ihr neureicher Cousin hat seinen Besuch angemeldet. Damit er ihr Geld für die Kneipe leiht, hatte Erna ihm vor Jahren erzählt, sie betreibe ein gutlaufendes Edel-Restaurant. - Was sie aber hat, ist eine schlechtlaufende Eckkneipe.



Jetzt muss die bodenständige Erna plötzlich so tun, als sei sie eine Spitzengastronomin und der beschaulich triste Kneipenalltag steht auf dem Kopf. Stammkundin Sandy, die sonst in der Kneipe ihren Frühschoppen einnimmt, muss in die Rolle der feinen Kundin schlüpfen, Ernas tollpatschiger Lebensgefährte jagt als piekfeiner Kellner von einer Katastrophe in die nächste, der schweigsame Stammgast Heini weigert sich standhaft, seine Kneipe zu verlassen und Ernas missgünstiger Nachbargastronom setzt ihr Ungeziefer im Lokal aus. Was folgt, ist ein rasend lustiges Verwechslungsspiel, bei dem schief läuft, was nur schief laufen kann. Mit vielen Ideen und Ausflüchten scheint es Erna trotzdem zu gelingen, ihren Cousin von dem „Edel-Lokal“ zu überzeugen. Doch als dieser dann auch noch eine Testerin vom Magazin „Der Feinschmecker“ ankündigt, bricht in Ernas vermeintlichem Edel-Restaurant das komplette Chaos aus.

Unsere Aufführungstermine:

Premiere

Samstag, 21. März 2020 um 19.00 Uhr

weitere Aufführungen am:

Sonntag, 22. März um 19.00 Uhr

Freitag, 27. März um 20.00 Uhr

Samstag, 28. März um 19.00 Uhr

Sonntag, 29. März um 19.00 Uhr

Einlass ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn

im kath. Gemeindezentrum in Duisburg – Serm

Eintrittspreis: Erwachsene 8 €, Kinder bis 12 Jahre 4 €



Die Karten gibt es ab sofort in folgenden Vorverkaufsstellen und natürlich an der Abendkasse:

SERM – Sermer Stehcafe, Dorfstraße 146

MÜNDELHEIM – Reisebüro Radtke, Zum Grind 57

HUCKINGEN – BrillenFreund, Düsseldorfer Landstraße 323

UNGELSHEIM – Kerstins Backshop, Am Finkenacker 10