Um die Abläufe in den medizinischen Sichtungsstellen und dem Corona-Testzentrum zu optimieren, hat sich die Stadt dazu entschlossen, ab Donnerstag, 9. April, nur noch ein zentrales Sichtungs- und Probezentrum zu betreiben. Dieses wird aktuell an der Schauinsland-Reisen-Arena in Wedau eingerichtet. "Aufgrund der zentralen Lage und einer guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist der neue Standort für alle Duisburger gut zu erreichen", so die Stadt über das neue Zentrum.

Wichtig: Alle bislang betriebenen Sichtungs- und Testeinrichtungen (Nord, Süd und West) werden aufgelöst und stehen ab Donnerstag nicht mehr zur Verfügung.Zur Vermeidung einer Infektionsverschleppung werden die medizinische Sichtungsstelle und die Corona-Testung weiterhin räumlich getrennt.

Corona-Testung am ehemaligen Marathontor

Duisburger, die von Ihrem Hausarzt zu einer Corona-Testung angemeldet wurden, begeben sich bitte zum Probezentrum am ehemaligen Marathontor der Schauinsland-Reisen Arena. Das Probezentrum ist über die Bertaallee (Einfahrt gegenüber dem Restaurant „Mezzomar Seehaus“) erreichbar. Entgegen der bisherigen Verfahrensweise handelt es sich beim Probezentrum nicht um einen „Drive In“, so dass sich hier auch Personen testen lassen können, die keinen PKW zur Verfügung haben.

Wer gesundheitlich nicht in der Lage ist, dass Probezentrum aufzusuchen, hat die Möglichkeit, über den Hausarzt bei einem begründeten Verdacht auf eine COVID-19-Infektion ein mobiles Team zur Probeentnahme anzufordern. Bitte beachten: Nur der Hausarzt kann den mobilen Test veranlassen.

Medizinisches Sichtungszentrum am Haupteingang der MSV-Arena

Das medizinische Sichtungszentrum befindet sich am Haupteingang der Schauinsland-Reisen-Arena. Dort können sich alle Duisburger melden, die aufgrund ihrer Symptome (zum Beispiel Erkältung) zu ihrem Hausarzt oder in eine Notaufnahme gehen würden. Ziel der medizinischen Sichtungsstellen ist es, die knappen Kapazitäten der Krankenhäuser für Notfälle freizuhalten und die Hausarztpraxen zu entlasten.

Rund um die Schauinsland-Reisen-Arena sind Schilder aufgestellt, die zu den entsprechenden Stellen leiten. Das Sichtungs- und Probezentrum ist wochentags von 9 bis 17 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr im Dienst.

Wichtig: Über die Notrufleitungen 112 und 110 sind keine Auskünfte zu Corona oder zu Testergebnissen zu erfahren. Die Notrufleitungen sind unbedingt für Notrufe freizuhalten.