Update Montag, 30. November 2020, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 11.084 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 173 Personen sind verstorben.9.723 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.188 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 94.408 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 224.

7-Tage-Inzidenz Bezirke für die 48. Kalenderwoche

Die 7-Tage-Inzidenz für die Duisburger Bezirke veröffentlicht die Stadt zukünftig immer dienstags im Rahmen des üblichen Updates. Die Verteilung zwischen den Stadtbezirken stellt sich laut Angaben der Stadt weitgehend stabilisiert dar. Im Süden waren durch Ausbrüche in Einrichtungen erhöhte Fallzahlen zu beobachten. Gleiches gilt für Homberg/Ruhrort/Baerl, wobei hier auch die kleinere Einwohnerzahl zu berücksichtigen ist, weil gerade dann durch vergleichbar kleinere Ereignisse größere Auswirkungen in der 7-Tage-Inzidenz festzustellen sind. Erste längere Beobachtungszeiträume können hier eine bessere Einschätzung geben. Insgesamt sind die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche wieder leicht angestiegen.

48. Kalenderwoche (23. bis 29. November 2020)



Stadtteil 7-Tage-Inzidenz (Absolute Fallzahlen) Einwohnerzahl (Stand: 31.10.2020)



1 Walsum 246,3 (124) 50.343

2 Hamborn 287,9 (217) 75.370

3 Meiderich/Beeck 268,2 (195) 72.694

4 Homberg/Ruhrort/Baerl 218,2 (89) 40.790

5 Mitte 195,0 (213) 109.213

6 Rheinhausen 208,3 (163) 78.257

7 Süd 271,3 (198) 72.977

Gesamt: 243,6 (1.217) 499.644

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert. Die früheren Fallzahlen und Corona-Fakten für Duisburg finden sich hier