Meinungen gehen auseinander. Während es so manch einer schön findet, sagt der Nächste, dass es kitschig ist.

Fakt ist aber, dass sich viele Menschen dieses leuchtende Spektakel einfach mal ansehen möchten.

Das Weihnachtshaus in Duisburg lockt auch 2020 wieder zahlreiche Besucher in seine Stadt.

Diese Jahr habe ich mir dieses extrem beleuchtete Gebäude auch mal angesehen.

Autos, die dicht an dicht im Schritttempo hinter einander her fahren, um einen Blick auf dieses Spektakel zu erhaschen. Kinder mit offenen Mündern. Erwachsene, die ihre Handys gezückt haben und den Familienmitgliedern Anweisungen geben, wo sie sich am besten für "DAS PERFEKTE FOTO" hinstellen.

Ein vorweihnachtlicher Ausflug in Coronazeiten an der frischen Luft, mit vielen Menschen und wenig Nase-Mund-Masken.

Wie schon oben gesagt, ist das alles Geschmackssache.

Mir persönlich ist das Lichterhaus "too much". Weniger ist einfach mehr.

Zudem würde ich das ganze Geld, was für die Stromkosten drauf geht anders investieren.

Auch hätte ich keine Lust, dass jeden Abend fremde Personen über mein Grundstück laufen. Da wäre mir meine Privatsphäre heilig.

Dennoch wollte ich es mir einfach mal ansehen und selbst ein Bild machen.

Den Besitzern des Hauses trotzdem vielen Dank. Mit ihrem hellerleuchteten Gebäude sind sie ein Magnet im Ruhrgebiet und ziehen Menschen (egal welche Nationalität, egal welches Alter) an und bringen sie auf andere Gedanken in der Pandemiezeit und vielleicht sogar in weihnachtliche Stimmung.

Mit meiner Fotostrecke möchte ich euch ein paar Einblicke geben. Vielleicht macht sich ja der ein oder andere noch auf den Weg zum Weihnachtshaus.

Hier noch einige Infos für Besucher. Das Haus befindet sich auf der Stockholmer Straße in Duisburg. Parkmöglichkeiten sind begrenzt. Schräg gegenüber ist Lidl (mit ausreichend Kundenparkplätzen). Also vielleicht erst einkaufen und dann schnell mal rüber zum Gucken.