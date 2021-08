Urlaub in Deutschland ist derzeit so beliebt wie nie. Die Buchungsplattform Travel Circus hat die 20 größten Städte im Land anhand von neun Faktoren geprüft und bewertet. Untersucht wurden unter anderem die Preise für Übernachtung und ÖPNV, aber auch die Kosten für eine Kugel Eis und ein Glas Aperol Spritz. Welche Stadt hat die meisten Badeseen, Sehenswürdigkeiten und ist ein echter Geheimtipp?

Duisburg besitzt das beste Gesamtpaket aus den neun untersuchten Faktoren. Die Leistung stimmt, das Eis ist bezahlbar, Duisburg hat viele Grünanlagen und mit 22 Badeseen ist die Stadt an der Spitze des Rankings. Das Verhältnis Touristen zu Einwohner ist hervorragend und somit hat Duisburg das größte Geheimtipp-Potenzial.

„Wir freuen uns riesig über den ersten Platz. Duisburg hat den Gästen so viel zu bieten. Wie viel, das kann man in dem Ranking sehr gut erkennen. Die Platzierung ist eine wunderbare Auszeichnung für unsere touristische Arbeit der vergangenen Jahre“, sagt Uwe Kluge, Geschäftsführer der Duisburg Kontor GmbH.

„Jetzt ist genau die richtige Zeit um Duisburg kennenzulernen. Unsere Stadt ist ein spannendes Reiseziel mit engagierten touristischen Akteuren, die sich für ihre Gäste mächtig ins Zeug legen. Duisburg ist echt entdeckenswert“, sagt Kai U. Homann, Geschäftsbereichsleiter Tourismus & Stadtmarketing bei Duisburg Kontor.