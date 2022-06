Beim dritten Rennwochenende der DTM in Imola funktionierte der Mercedes von

Maximilian Götz (AMC Duisburg 1950 e. V.) überhaupt nicht. Auf dem 4,9 Kilometer

langen Autodromo Enzo e Dino Ferrari vor den Toren Bolognas gelang keinem der

drei Mercedes-AMG GT3 der deutsch-texanischen Mannschaft der Sprung in die

Top-10. Bereits im morgendlichen Qualifying hatte sich ein schwieriges

Rennwochenende für die Mercedes-Teams abgezeichnet.

Maximilian Götz haderte mit einem missratenen Qualifying, das ihm nur Startposition

20 beschert hatte. Mit dem ersten Reifensatz tat sich der Titelverteidiger im BWT-

Renner ebenfalls schwer. „Der Luftdruck war nicht optimal, das Auto hat stark

untersteuert“, berichtete der AMC-Pilot, der erst am Ende der 20. Runde zum

Pflichtstopp an die WWR-Box kam. „Wir hatten auf ein Safety Car spekuliert, aber

das kam leider nicht. Mit dem zweiten Reifensatz ging es dann richtig gut vorwärts,

ich hatte ein sehr gutes Gefühl im Auto. Leider steckte ich im Verkehr fest und

konnte meine Pace nicht umsetzen. Denn Überholen ist auf dieser Strecke extrem

schwierig. Aber dieser zweite Stint stimmt mich für morgen zuversichtlich.“

Auch im zweiten Qualifying am Sonntagmorgen blieb für Götz nur Startplatz

achtzehn. Doch im Rennen lief es besser als am Samstag. Nach der Serie der

Pflichtboxenstopps auf Position 10 liegend, kassierte Götz in Runde 25 mit einem

starken Manöver einen Markenkollegen und verteidigte den neunten Rang bis ins

Ziel souverän: „Wie gestern war meine Rennpace sehr gut. Am Ende wollte ich

gegen Müller nicht mehr alles riskieren, weil mir auch Bortolotti im Nacken saß und

ich die Punkte nicht aufs Spiel setzen wollte. Es hat richtig Spaß gemacht! Das

Qualifying bleibt unsere kleine Baustelle, daran müssen wir unbedingt arbeiten. Denn

auch die Quali-Pace steckt in unserem Mercedes-AMG GT3 drin, wir müssen sie nur

herausholen.“

Auf dem Salzburgring bei sehr gutem Wetter startete im Rahmen des XLR8 Racing

Weekend die STT Spezial-Tourenwagen-Trophy H&R mit Johannes Georg Kreuer

vom AMC Duisburg. Nach der Trainingssitzung und Qualifying nahm er am Samstag

das Rennen von P 12 auf. Nach der Renndistanz von 30 Minuten überquerte er die

Ziellinie auf Platz acht in der Gesamtwertung und Platz eins in der Klassenwertung.

Beim zweiten Rennen am Sonntag nahm der Duisburger das Rennen von Platz zehn

auf. Auf dem schnellen österreichischen Kurs konnte er sich um zwei Plätze

verbessern und überquerte die Ziellinie auf Rang acht. Wie im ersten Lauf konnte er

sich erneut den Klassensieg sichern.

Cornelia Simon / Motorracetime.de