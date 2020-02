Seit über 50 Jahren ist er aus dem Alt-Walsumer Karneval nicht wegzudenken. 1968 gründete Johannes Bergmann die Parodistengruppe „Die Dorfschwalben“.

Bei den Dorfschwalben war er bis 1996 Parodist, Organisator und Textautor. Weitere erfolgreiche Bühnenauftritte waren bis 2010 als „Willi und sein Freund Bruno“ mit Werner Brecht sowie von 2011 bis 2013 bei der „Fa. Paul & Söhne“ mit seinen Schwiegersöhnen.

Auch trat er als Büttenredner auf und seine Fähigkeiten zum Verfassen humorvoller Texte brachten ihn dazu, sowohl Parodien und Büttenreden, gereimte Prologe, Prinzessinnen- und Prinzenantritts- sowie -abschiedsreden, Berichte für den „Narrenspiegel“ und vielzählige Zeitungsberichte zu verfassen.

Ab 1986 war er 20 Jahre lang Mitglied des Präsidiums der KG und bis 2016 Vorstandsmitglied. Dabei kümmerte er sich besonders um die Freunde und Sponsoren der Karnevalsgesellschaft.

Darüber hinaus wurde er mit Prinzessin Karolina I. als Prinz Johannes IX. in der Session 2000/01 als erstes Prinzenpaar im neuen Jahrtausend gekürt.

Im Redaktionsteam des „Narrenspiegels“, dem er seit 2006 angehört, wurde Bergmann als Teamplayer erlebt und von seiner Kreativität und Professionalität profitierten alle im Team. Aus Dankbarkeit und in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste wurde Johannes Bergmann in der Prunksitzung am die „Golden Narrenkappe“ verliehen.